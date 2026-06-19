Глава МИД Италии отменил визит в США из-за реплики Трампа в адрес Мелони

Заявление президента США Дональда Трампа о том, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони умоляла сделать совместную фотографию на саммите G7, привело к международному скандалу. Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни объявил, что отменил свой визит в Соединенные Штаты 21 и 22 июня. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X .

Он подчеркнул, что Трамп своими словами в адрес главы правительства Джорджи Мелони оскорбил всю Италию.

«По этой причине я отменяю свой визит в Соединенные Штаты, запланированный на 21 и 22 июня», — написал Таяни.

Джорджа Мелони также не осталась в стороне. Она опубликовала видео с жесткой критикой заявления Трампа. В своей речи она заявила, что президент США публично солгал и хамски повел себя в отношении союзников.

«Италия и я никогда не умоляем», — заявила Мелони.

Она добавила, что особенно ее опечалило, что Трамп никогда не демонстрировал такой же решительности в отношении лидеров стран, враждебных Западу, и ведет себя с ними более обходительно.

Заявление о просьбе Мелони о совместной фотографии Трамп сделал в комментарии интервью телеканалу La7. Он заявил, что премьер-министр Италии своим поведением вызвала у него жалость.

«Наверное, она была счастлива, что я с ней поговорил. Мне самому это не очень-то и надо было», — сказал Трамп.

Премьер-министр Италии не в первый раз выступила с критикой президента США. В начале апреля она призвала страны ЕС выстроить собственную систему безопасности в НАТО, не полагаясь на помощь Соединенных Штатов.