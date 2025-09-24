Статую держащихся за руки Трампа и Эпштейна установили напротив Капитолия

Группа анонимных художников установила на Национальной аллее в Вашингтоне напротив Капитолия статую с изображением держащихся за руки президента США Дональда Трампа и покончившего с собой предпринимателя Джеффри Эпштейна. Об этом сообщила газета The Guardian .

Изготовленные из пенопласта, дерева и проволоки и выкрашенные под бронзу фигуры стоят с поднятой ногой на двух колоннах и держатся за руки.

Авторы назвали свою работу «Лучшие друзья навсегда». У основания статуи разместили три таблички с надписями.

«Мы празднуем долговременную связь между президентом Дональдом Трампом и его ближайшим другом Джеффри Эпштейном», — указали на центральной пластине.

На остальных табличках, как заявили авторы, приведены цитаты из письма американского лидера, которое он отправил предпринимателю в день его 50-летия.

Разрешение на установку статуи художники получили в Службе национальных парков. Работа останется на месте до вечера воскресенья, 28 сентября.

В середине мая неизвестные похитили статую, установленную в честь первой леди США Мелании Трамп около дома ее детства в словенском городе Севница. Полиция заявила, что монумент находился на закрытой территории. Как туда проникли похитители, неизвестно.