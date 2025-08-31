Статую богини Венеры убрали в Берлине после скандала

Федеральное ведомство централизованных служб и нерешенных имущественных вопросов Германии распорядилось убрать обнаженную скульптуру богини Венеры Медицейской после жалобы гендерной уполномоченной. Об этом сообщила газета Bild.

По данным издания, фигуру, которая стояла у входа в ведомство в Берлине, сочли недопустимой для госучреждения. Немецкие чиновники посчитали, что скульптура имеет слишком откровенным вид для служебного здания.

Министр культуры Вольфрам Ваймер раскритиковал принятое ведомством решение, назвав его актом культурной некомпетентности.

Бурные обсуждения привели к тому, что в ведомстве изменили официальную версию. В итоге решение объяснили тем, что скульптуру убрали по причине малой посещаемости входной зоны из-за дистанционной работы сотрудников.

Похожий случай произошел в Дании. Скульптуру «Большая русалка» убрали в Копенгагене, назвав ее не соответствующим культурной ценности памятником.