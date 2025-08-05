В Дании уберут с набережной статую русалки с пышной грудью

В Дании разгорелся общественный спор вокруг скульптуры «Большая русалка», установленной в форте Драгер в Копенгагене. Об этом сообщила The Guardian .

Скульптуру, созданную Петером Бехом, раскритиковали искусствоведы и общественность. Арт-критик Politiken Маттиас Крюгер назвал ее «уродливой и порнографичной», а священник и журналист Сорине Готфредсен написала в Berlingske, что фигура представляет собой «мужскую фантазию о том, как должна выглядеть женщина», и не способствует принятию собственного тела у женщин.

Бех отверг обвинения, заявив, что пропорции фигуры обусловлены масштабом произведения. В защиту статуи выступила редактор по дебатам Berlingske Амината Корр Тране, которая сочла критику форм русалки проявлением бодишейминга. Она указала, что «Большая русалка» менее обнаженная, чем бронзовая «Маленькая русалка», но у нее «более заметная грудь, и, вероятно, именно в этом проблема».

Ранее блогер из Самары поплатилась за неуместную шутку со скульптурой «Родина-мать зовет!» — видео, на котором она как бы хватает монумент за грудь, обернулось для нее арестом.