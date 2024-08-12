Удар молнии привел к гибели шести человек в Китае

В результате удара молнии в китайской провинции Цзянсу погибли не менее шести человек, еще 10 пострадали. Об этом написал сайт kp.ru со ссылкой на администрацию местной зоны экономического развития.

Сообщается, что молния ударила по беседке в парке Фанмаошань, после чего сооружение рухнуло. В это время люди, прятавшиеся от дождя, оказались под обломками сооружения.

Состояние 10-ти пострадавших оценивается как стабильное, уточнили в администрации Чанчжоу.

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