Удар молнии привел к гибели шести человек в Китае

В результате удара молнии в китайской провинции Цзянсу погибли не менее шести человек, еще 10 пострадали. Об этом написал сайт kp.ru со ссылкой на администрацию местной зоны экономического развития.

Сообщается, что молния ударила по беседке в парке Фанмаошань, после чего сооружение рухнуло. В это время люди, прятавшиеся от дождя, оказались под обломками сооружения.

Состояние 10-ти пострадавших оценивается как стабильное, уточнили в администрации Чанчжоу.