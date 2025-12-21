Стащил 100 чашек и тарелок. Официанта Елисейского дворца обвинили в краже посуды для приемов

Во Франции перед судом предстал сотрудник Елисейского дворца, которого обвинили в краже столового фарфора, использовавшегося на официальных приемах. Об этом написала газета Le Parisien .

Парижский уголовный суд рассматривает дело Томаса М., занимавшего должность метрдотеля президентской резиденции. Он отвечал за сервировку стола, учет посуды и столовых приборов.

По данным следствия, в течение примерно двух лет мужчина выносил из Елисейского дворца тарелки, чашки и другие фарфоровые изделия. Всего речь идет примерно о 100 предметах, часть которых относится к культурному наследию Франции.

Правоохранительные органы считают, что похищенный фарфор попадал к коллекционеру по имени Жислен. Он живет в Версале и работает в Лувре. Обоих задержали 16 декабря, мужчины признали свою вину. В квартире коллекционера нашли большую часть пропавшей посуды. Суд запретил Жислену продолжать работу в Лувре, а Томас еще в ноябре уволился из Елисейского дворца.

