Стащил 100 чашек и тарелок. Официанта Елисейского дворца обвинили в краже посуды для приемов
Le Parisien: официанта Елисейского дворца обвинили в краже предметов фарфора
Во Франции перед судом предстал сотрудник Елисейского дворца, которого обвинили в краже столового фарфора, использовавшегося на официальных приемах. Об этом написала газета Le Parisien.
Парижский уголовный суд рассматривает дело Томаса М., занимавшего должность метрдотеля президентской резиденции. Он отвечал за сервировку стола, учет посуды и столовых приборов.
По данным следствия, в течение примерно двух лет мужчина выносил из Елисейского дворца тарелки, чашки и другие фарфоровые изделия. Всего речь идет примерно о 100 предметах, часть которых относится к культурному наследию Франции.
Правоохранительные органы считают, что похищенный фарфор попадал к коллекционеру по имени Жислен. Он живет в Версале и работает в Лувре. Обоих задержали 16 декабря, мужчины признали свою вину. В квартире коллекционера нашли большую часть пропавшей посуды. Суд запретил Жислену продолжать работу в Лувре, а Томас еще в ноябре уволился из Елисейского дворца.
Ранее сообщалось о задержании подозреваемых в ограблении Лувра. Они заявили о наличии у организаторов преступления славянского акцента.