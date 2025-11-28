Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна подверг жесткой критике оборонную политику Евросоюза прошлых лет, заявив, что страны региона слишком долго игнорировали реальные угрозы. Своим мнением дипломат поделился в интервью изданию Newsweek .

По словам главы эстонского внешнеполитического ведомства, европейские государства десятилетиями вели себя как «старый жирный кот», наслаждаясь комфортом и не уделяя должного внимания вопросам безопасности.

Цахкна подчеркнул, что теперь, на фоне продолжающегося почти четыре года конфликта на Украине, Европа обязана извлечь суровые уроки и пересмотреть свои подходы к военному строительству.

Министр отметил, что иллюзия безопасности развеялась не только для стран восточного фланга НАТО, но и для жителей южной Европы.

При этом эстонский министр предостерег от бездумной траты средств. Он подчеркнул, что даже если ЕС выделит триллионы евро на оборону, тратить их нужно с умом, опираясь на опыт инноваций, проявленный Украиной в ходе боевых действий.

Отдельное внимание Цахкна уделил «гибридной войне», которую, по его мнению, Россия ведет против Запада. В качестве примера он привел недавние инциденты, квалифицированные НАТО как саботаж, в частности, взрыв на железнодорожной линии в Польше.

Дипломат допустил, что совокупность подобных действий уже могла бы стать поводом для обсуждения 5-й статьи устава НАТО о коллективной обороне.

«Если мы составим список всего, что произошло в Европе за последние три года… возможно, мы уже могли бы запросить статью 5», — резюмировал он.

Ранее сенатор Пушков отметил, что над Эстонией смеется половина Европы.