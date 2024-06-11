Более трети французов желают победы правой партии «Национальное объединение», которую возглавляла Марин Ле Пен. Такие результаты продемонстрировал опрос, проведенный Французским институтом общественного мнения (Ifop) для журнала Paris Match .

Специалисты опросили жителей Франции и выяснили, кого они хотят видеть победителем на парламентских выборах. Порядка 40% респондентов высказались в пользу правых, 36% из них проголосовали бы за «Национальное объединение».

В журнале отметили, что около половины опрошенных в возрасте 50-64 лет желают победы «Нацобъединению». Среди людей от 35 до 50 лет этот показатель составил 37%, среди более молодых респондентов — 32%.

Примерно 29% французов согласились бы отдать свой голос альянсу левых сил, в который входят «Непокорившаяся Франция», Коммунистическая партия, Социалистическая партия и «Экологисты».

Ранее французский президент Эммануэль Макрон распустил нижнюю палату парламента и объявил о новых выборах. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, выборы показали рост популярности правых партий.