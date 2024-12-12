СМИ сообщили о планах президента Грузии сорвать следующие выборы

По словам собеседника агентства, политик действует в связке с некими «западными кураторами». Для срыва выборов, утверждает источник, Зурабишвили призовет оппозиционеров заблокировать парламент и другие здания администрации в центре грузинской столицы.

Авторы статьи добавили, что Зурабишвили постарается созвать забастовку национального масштаба. Она планирует вынудить правительство сложить полномочия, а затем сформировать новый кабинет министров.

Выборы президента Грузии запланированы на 14 декабря. Оппозиционные силы, в частности «Коалиция за перемены», уже заявили, что не признают эти выборы. По их мнению, «нелегитимный парламент» не имеет полномочий избирать президента и поэтому Саломе Зурабишвили останется президентом Грузии, главнокомандующим Сил обороны и высшим представителем страны во внешних отношениях. Соответствующее заявление оппозиционеров размещено в социальной сети Х.

Ранее сама Зурабишвили говорила, что не уйдет с должности, несмотря на истечение срока полномочий. Она также заявляла, что не признает легитимность парламента, сформированного по итогам октябрьских выборов. Позднее спецслужбы Грузии сообщили, что узнали об операции по срыву президентских выборов в республике.