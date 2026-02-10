Старт миссии Crew-12 с россиянином Федяевым перенесли из-за непогоды
Старт космической миссии SpaceX Crew-12, в экипаж которой входит россиянин Андрей Федяев, перенесли на пятницу, 13 февраля, из-за непогоды. Об этом сообщается на сайте НАСА.
Изначально запуск планировался на четверг. Новое предполагаемое время старта — 05:15 по североамериканскому восточному времени (13:15 по московскому).
В состав миссии, кроме Федяева, входят двое американцев (командир Джессика Меир и пилот Джек Хэтэуэй) и француженка (Софи Адено).
Для россиянина это уже второй космический полет — первый он совершил в 2023 году, тоже на борту американского корабля (Crew-6).
Это уже не первый перенос начала миссии — изначально оно планировалось на 11 февраля. Однако тогда причину более позднего запуска не уточняли.