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    Старший сын Трампа прилетел в Таллин

    Samuel Corum — Pool via CNP/Keystone Press Agency
    Фото: Samuel Corum — Pool via CNP/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

    Старший сын американского лидера Дональд Трамп-младший утром 6 сентября прибыл в Таллин. Об этом написало издание Postimees.

    «Старший сын президента США… Дональд Трамп-младший прибыл сегодня, 6 сентября, рано утром в Таллин», — говорится в сообщении издания.

    При каких обстоятельствах и с какой целью Трамп-младший прибыл в эстонскую столицу, издание не сообщило.

    В мае стало известно, что старший сын главы Белого дома тайно женился  на своей невесте, модели Беттине Андерсон, за несколько дней до назначенной официальной церемонии. Бракосочетание прошло в доме сестры невесты в Уэст-Палм-Бич во Флориде, изначально церемония планировалась на Багамах.