Старший сын Трампа прилетел в Таллин

«Старший сын президента США… Дональд Трамп-младший прибыл сегодня, 6 сентября, рано утром в Таллин», — говорится в сообщении издания.



При каких обстоятельствах и с какой целью Трамп-младший прибыл в эстонскую столицу, издание не сообщило.

В мае стало известно, что старший сын главы Белого дома тайно женился на своей невесте, модели Беттине Андерсон, за несколько дней до назначенной официальной церемонии. Бракосочетание прошло в доме сестры невесты в Уэст-Палм-Бич во Флориде, изначально церемония планировалась на Багамах.