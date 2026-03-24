Старший сын Лукашенко признался, что отец привил ему любовь к спорту

Президент Национального олимпийского комитета Белоруссии, старший сын белорусского лидера Александра Лукашенко Виктор признался, что отец привил ему любовь к спорту. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Беларусь 5» .

По его словам, он на собственном опыте испытал, что привить детям любовь к спорту можно только личным примером.

«Если у тебя принято по утрам делать зарядку и несколько раз в неделю заниматься спортом, то рано или поздно дети этому последуют. Равняюсь на отца», — сказал глава белорусского НОК.

Виктор Лукашенко рассказал, что его отец всегда находил время, чтобы сыграть в футбол. Даже тогда, когда руководил сельзохпредприятием и начинал работать уже в 06:00. Кроме того, будущий белорусский лидер выходил на пробежку в утренние сумерки.

Старший сын пару раз с ним выбегал, но надолго его не хватило. В любом случае примера отца и еще некоторых жизненных факторов хватило не только для закрепления в юношестве любви к спорту, но и чтобы пойти дальше.

Виктор Лукашенко возглавил НОК Белоруссии 26 февраля 2021 года.

В прошлом году пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт объяснял, зачем президент взял сыновей в рабочую поездку в Оман. По ее словам, в этих странах так принято, а также обеспечивается дополнительный контроль. Кроме того, курирование отношений с Оманом возложили на Виктора Лукашенко.