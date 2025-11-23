Стармеру предрекли отставку с поста премьера Британии

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер уйдет со своего поста в ближайшие несколько месяцев. Таким прогнозом поделилось издание Daily Mail .

Всего девять процентов избирателей уверены, что политик сохранит должность на следующих выборах. В опросах Лейбористская партия набирает всего 18% голосов популярности и находится на одном уровне с «Зелеными».

Один из оставшихся инкогнито чиновников добавил, что его заинтересовал тон письма Стармера своему сыну.

«Мне показалось, в нем было нечто прощальное», — рассказал он.

Стармер стал британским премьером в июле 2024 года. Ближайшие выборы в стране пройдут в мае 2026 года.

Вице-премьер Дэвид Лэмми уже обращал внимание Стармера на чрезмерное увлечение внешней политикой. Он посоветовал политику заняться решением насущных проблем внутри страны и перестать летать по миру.