Стармеру предрекли отставку с поста премьера Британии
Daily Mail: Стармер покинет пост премьера в ближайшие месяцы
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер уйдет со своего поста в ближайшие несколько месяцев. Таким прогнозом поделилось издание Daily Mail.
Всего девять процентов избирателей уверены, что политик сохранит должность на следующих выборах. В опросах Лейбористская партия набирает всего 18% голосов популярности и находится на одном уровне с «Зелеными».
Один из оставшихся инкогнито чиновников добавил, что его заинтересовал тон письма Стармера своему сыну.
«Мне показалось, в нем было нечто прощальное», — рассказал он.
Стармер стал британским премьером в июле 2024 года. Ближайшие выборы в стране пройдут в мае 2026 года.
Вице-премьер Дэвид Лэмми уже обращал внимание Стармера на чрезмерное увлечение внешней политикой. Он посоветовал политику заняться решением насущных проблем внутри страны и перестать летать по миру.