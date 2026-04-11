Стармеру предрекли отставку после майских выборов в Британии

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер может покинуть свой пост уже в мае после неудачного выступления лейбористов на выборах. Такой прогноз сделал глава Рабочей партии Великобритании Джордж Гэллоуэй в интервью РИА «Новости» .

В мае в Британии пройдут выборы в местные органы власти. Также запланировано и голосование в региональные парламенты Шотландии и Уэльса.

«Результаты для Лейбористской партии в Шотландии и Уэльсе будут еще хуже, чем катастрофа на местных выборах, и в партии ждут подходящий момент, чтобы избавиться от Стармера», — сказал Гэллоуэй.

По его мнению, положение британского премьера осложняет и другой фактор — дело об украинцах, которых обвиняют в поджоге его дома. В суде возникнут неудобные для Стармера вопросы о том, кто они и как он с ними связан. Гэллоуэй отметил, что британского премьера ждет не только катастрофический результат на местных выборах, но и скандальный судебный процесс, который привлечет внимание всего мира.

В мае 2025 года в доме британского премьер-министра случился пожар. Огонь повредил входную дверь здания. По подозрению в поджоге полиция Лондона задержала 21-летнего гражданина Украины Романа Лавриновича, еще одного украинца Петра Починока, а также 26-летнего гражданина Румынии Станислава Карпюка.