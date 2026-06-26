Стармера, раздающего попкорн детям, заметили в кинотеатре

Уходящий со своего поста премьер-министр Великобритании Кир Стармер неожиданно оказался за стойкой кинотеатра, где лично раздавал попкорн школьникам. Кадры с его участием опубликовало Yahoo News .

На видео видно, как глава британского правительства наполняет коробки попкорном, общается с детьми и вручает им угощение перед началом киносеанса. Судя по кадрам, школьники активно реагировали на необычного сотрудника кинобара, и с интересом наблюдали за происходящим. Акция прошла в кинотеатре в Милтон-Кинсе.

Ранее Кир Стармер объявил об уходе с поста лидера правящей Лейбористской партии. Он заявил, что принимает решение после утраты поддержки внутри парламентской фракции и считает необходимым уступить место новому руководителю партии.Стармер подчеркнул, что его действия направлены на то, чтобы поставить на первое место страну, которую он любит.