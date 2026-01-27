Стармер затроллил Макрона за солнцезащитные очки

Появившийся в солнцезащитных очках на Всемирном экономическом форуме в Давосе президент Франции Эммануэль Макрон стал объектом массовых шуток. К троллингу присоединился премьер-министр Великобритании Кир Стармер, пришедший на политическое ток-шоу в схожих очках-авиаторах. Кадры эфира он опубликовал на своей странице в TikTok .

На видео Стармер надел очки и приветствовал зрителей, произнеся по-французски «бонжур».

В подписи к публикации британский премьер тегнул аккаунт Макрона и добавил подпись

Talk to me, Goose («Поговори со мной, Гусь»), сделав отсылку к фильму «Топ Ган», в котором актер Том Круз носил такие же солнцезащитные очки.

Стармер добавил, что думает над тем, чтобы всегда приезжать на международные саммиты в модных авиаторах. При этом он добавил, что без своих обычных очков никого не сможет разглядеть.

Макрон в солнцезащитных зеркальных авиаторах стал одним из главных героев Всемирного экономического форума в Давосе. Его фотографии появились во всех мировых СМИ. Причиной нового аксессуара в имидже президента Франции назвали возникший у него конъюнктивит.

К шуткам над Макроном из-за очков присоединился президент США Дональд Трамп, который поинтересовался, «что за фигня случилась» с французским лидером.