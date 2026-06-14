Стармер заявил о перехвате танкера «теневого флота» России в Ла-Манше

Власти Великобритании заявили о перехвате нефтяного танкера, который якобы относится к «теневому флоту» России. Об этом сообщила «Газета.ru» .

Британский премьер-министр Кир Стармер отметил, что он поручил вооруженным силам перехватить судно, которое пыталось пройти через Ла-Манш.

Глава правительства назвал операцию успешной и добавил, что она якобы стала новым ударом по России. По его словам, действия Британии послужат сигналом для тех, кто способствует продолжению украинского конфликта.

Ранее Евросоюз дал согласие на, чтобы военные корабли задерживали в Средиземном море иностранные танкеры, которые перевозят российскую нефть. Глава европейской дипслужбы Кая Каллас отметила, что суда будут перехватывать в в рамках миссии IRINI.

Она подчеркнула, что меры ввели для «ограничения возможностей России по финансированию» специальной военной операции.