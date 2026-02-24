Стармер высмеял небритый вид Зеленского на встрече «коалиции желающих»

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер обратил внимание на внешний вид главы киевского режима Владимира Зеленского во время онлайн-встречи «коалиции желающих». Запись трансляции опубликовали на YouTube-канале Офиса украинского президента.

«Я вижу кого-то, но он не похож на тебя, Владимир», — с юмором сказал Стармер.

Зеленский ответил, что стал немного старше. Однако после этого британский премьер заметил, что глава киевского режима забыл побриться.

«Небритый вид. Ну, ничего», — заявил он.

Ранее Зеленский не надел галстук и пиджак на встречу с главой Соединенных Штатов Дональдом Трампом. На этот раз американский лидер не стал комментировать одежду украинского коллеги, по крайней мере, публично.