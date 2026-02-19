Стармер впервые назначил женщину главой британской госслужбы

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер назначил Антонию Ромео главой государственной гражданской службы. Ромео станет первой женщиной за более чем 100-летнюю историю должности. Об этом сообщила правительственная пресс-служба .

Сейчас она занимает пост постоянного секретаря МВД Великобритании и считается самым долго работающим членом правительство со стажем более 25 лет. На новой должности Ромео будет отвечать за реформирование госаппарата и реализацию правительственной повестки.

Ранее она работала постоянным секретарем в Минюсте и Министерстве международной торговли Великобритании, а также была генеральным консулом страны в Нью-Йорке.

Политический стратег Пол Синклер называл возможных преемников Стармера. По его словам, министр обороны Джон Хили может стать «компромиссным» вариантом в случае его ухода с поста.