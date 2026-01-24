Стармер потребовал извинений от Трампа после слов о роли НАТО в Афганистане

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер резко раскритиковал президента США Дональда Трампа за высказывания о роли НАТО в войне в Афганистане и заявил, что американскому лидеру следует извиниться. Об этом сообщило The Independent .

«Я считаю замечания президента Трампа обидными и, откровенно говоря, ужасающими», — заявил Стармер.

Поводом стали слова Трампа о том, что силы альянса якобы держались в стороне от линии фронта. Стармер подчеркнул, что такие заявления причинили боль семьям военнослужащих, погибших или получивших ранения в ходе конфликта.

При этом Кир Стармер подчеркнул важность сохранения тесных связей между Лондоном и Вашингтоном.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш также ответил на заявления президента США, усомнившегося в надежности союзников по НАТО. Глава ведомства напомнил, что Варшава не раз платила высокую цену за участие в совместных операциях альянса, в том числе в Афганистане и Ираке.