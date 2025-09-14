Стармер поддержал право британцев на протесты

Стармер на фоне митингов в Лондоне заявил, что у людей есть право на протест

У людей есть право на мирный протест. Об этом премьер-министр Великобритании Кир Стармер написал в соцсети X.

«Это основа ценностей нашей страны», — отметил он.

Глава британского кабмина осудил нападения на правоохранителей, выполнявших свою работу по охране правопорядка на беспорядках. Стармер пообещал не допустить запугивания гражданских людей из-за их происхождения или цвета кожи.

Беспорядки прошли на фоне всплеска национализма в Великобритании и убийства американского активиста Чарли Кирка. Всего в шествиях в Лондоне приняли участие до 150 тысяч человек. Полицейские задержали 25 человек по подозрению в хулиганстве и погромах.

На фоне массовых акций протеста в Лондоне предприниматель Илон Маск заявил о необходимости немедленно распустить британский парламент и назначить досрочные выборы. По его мнению, британские власти не справились с неконтролируемой миграцией.