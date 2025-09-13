Маск призвал распустить парламент Великобритании

На фоне массовых акций протеста в Лондоне необходимо немедленно распустить британский парламент и назначить досрочные выборы. Об этом заявил американский предприниматель Илон Маск, сообщило The Guardian.

«У нас нет еще четырех лет, или через сколько там будут следующие выборы. Это слишком долго. Нужно что-то делать», — сказал он.

По мнению Маска, Соединенное Королевство не справляется с неконтролируемой миграцией, бюрократией и ограничениями свободы слова. Для решения этих проблем, как отметил предприниматель, в стране нужно провести масштабные реформы.

Илон Маск также поговорил с лидером марша «Объединим королевство» Томми Робинсоном. Активист заявил, что народ ведет борьбу и продвигается вперед благодаря свободе слова.

В Лондоне в антимигрантском митинге приняли участие 110 тысяч человек. Для подавления беспорядков на улицы вышли дополнительные наряды полиции и патрульные на лошадях. Девятерых участников протеста задержали за агрессию.