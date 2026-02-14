Стармер заявил, что НАТО ждет нападения России до 2030 года

НАТО ожидает, что Россия применит военную силу против альянса к концу текущего десятилетия. Об этом на Мюнхенской конференции по безопасности заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

По его словам, Британия не стремится к конфликту, но НАТО окажется обязан ответить на угрозу в полной мере.

«Сегодня мы не находимся на перепутье. Путь впереди ясный и прямой. Мы должны наращивать жесткую силу, потому что это валюта эпохи. Мы должны стать способны сдерживать агрессию», — подчеркнул он.

Стармер сравнил Европу со спящим гигантом из-за отсутствия координации и раздробленности между странами-участниками. Премьер добавил, что Британия планирует лидировать и работать с Францией, Германией и другими странами Евросоюза над наращиванием производства и укреплением военно-промышленной базы.

Ранее в Сети разошлось якобы заявление представителя МИД Марии Захаровой о нападении России на НАТО при преемнике Владимира Путина, но оно оказалось фейковым.