Фейк: Захарова заявила о нападении на НАТО при преемнике Путина

В Сети разошлось якобы заявление представителя МИД России Марии Захаровой о высокой вероятности нападения страны на НАТО при преемнике нынешнего президента Владимира Путина. Однако оно оказалось дипфейком.

В социальных сетях и мессенджерах распространяют видео, на кадрах которого Мария Захарова будто бы сообщает, что Россия с высокой вероятностью нападет на страны НАТО при преемнике Путина.

Система мониторинга аудиовизуальных материалов «Зефир» разработана АНО «Диалог Регионы» для мониторинга аудиовизуального контента, в том числе для выявления материалов категории «дипфейк».

Основой для фейкового ролика послужило подлинное интервью Захаровой РИА «Новости» от 10 февраля, в котором обсуждали актуальные вопросы внешней политики, историю и традиции Дня дипломата. Однако никаких упоминаний о якобы готовящемся нападении на НАТО в оригинале не было.

Тезис о якобы планах агрессии против стран альянса неоднократно опровергали на всех уровнях. Военная доктрина Российской Федерации носит оборонительный характер.

Путин в ходе выступления на ПМЭФ в июне 2025 года также заявлял, что утверждения о планах России напасть на НАТО — ложь.

«Эта легенда, что Россия собирается нападать на Европу, на страны НАТО. Это самая невероятная ложь, в которую пытаются заставить поверить население западноевропейских стран», — сказал президент, подчеркнув, что «это бред».

Россия не намерена атаковать страны НАТО, однако предпринимает исчерпывающие шаги для защиты своей безопасности и готова к любому сценарию, подчеркивала Захарова в ноябре 2025 года.

«Если говорить кратко, мы готовы к любому развитию событий, при этом всегда исходим из примата мира, дружбы и равноправного сотрудничества», — отмечала она.

Часть экспертов из США подтверждают, что риторика европейских лидеров о якобы возможном вторжении России на территорию стран Североатлантического альянса призвана разжигать панику и искажает реальность. Такое мнение высказывал полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.

«Думаю, они серьезно потратились на галлюциногены. Это просто абсурд. Это не заслуживает серьезного обсуждения. Это просто чепуха. Я считаю, проблема в том, что если они скажут, что 2029 год — крайний срок, то никто не обратит на это никакого внимания. Поэтому им приходится сдвигать сроки и говорить: „О нет, они придут раньше! Они могут быть в Париже уже к октябрю 2026 года!“» — заявил Макгрегор.

