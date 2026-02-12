Фейк: Захарова заявила о нападении на НАТО при преемнике Путина
Слова Захаровой о нападении на НАТО при преемнике Путина оказались подделкой
В Сети разошлось якобы заявление представителя МИД России Марии Захаровой о высокой вероятности нападения страны на НАТО при преемнике нынешнего президента Владимира Путина. Однако оно оказалось дипфейком.
Фейк
В социальных сетях и мессенджерах распространяют видео, на кадрах которого Мария Захарова будто бы сообщает, что Россия с высокой вероятностью нападет на страны НАТО при преемнике Путина.
Правда
На самом деле представленный видеоматериал является дипфейком. Система мониторинга аудиовизуальных материалов «Зефир» выявила признаки подделки.
Интересно
Система мониторинга аудиовизуальных материалов «Зефир» разработана АНО «Диалог Регионы» для мониторинга аудиовизуального контента, в том числе для выявления материалов категории «дипфейк».
Основой для фейкового ролика послужило подлинное интервью Захаровой РИА «Новости» от 10 февраля, в котором обсуждали актуальные вопросы внешней политики, историю и традиции Дня дипломата. Однако никаких упоминаний о якобы готовящемся нападении на НАТО в оригинале не было.
Тезис о якобы планах агрессии против стран альянса неоднократно опровергали на всех уровнях. Военная доктрина Российской Федерации носит оборонительный характер.
Путин в ходе выступления на ПМЭФ в июне 2025 года также заявлял, что утверждения о планах России напасть на НАТО — ложь.
«Эта легенда, что Россия собирается нападать на Европу, на страны НАТО. Это самая невероятная ложь, в которую пытаются заставить поверить население западноевропейских стран», — сказал президент, подчеркнув, что «это бред».
Россия не намерена атаковать страны НАТО, однако предпринимает исчерпывающие шаги для защиты своей безопасности и готова к любому сценарию, подчеркивала Захарова в ноябре 2025 года.
«Если говорить кратко, мы готовы к любому развитию событий, при этом всегда исходим из примата мира, дружбы и равноправного сотрудничества», — отмечала она.
Часть экспертов из США подтверждают, что риторика европейских лидеров о якобы возможном вторжении России на территорию стран Североатлантического альянса призвана разжигать панику и искажает реальность. Такое мнение высказывал полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.
«Думаю, они серьезно потратились на галлюциногены. Это просто абсурд. Это не заслуживает серьезного обсуждения. Это просто чепуха. Я считаю, проблема в том, что если они скажут, что 2029 год — крайний срок, то никто не обратит на это никакого внимания. Поэтому им приходится сдвигать сроки и говорить: „О нет, они придут раньше! Они могут быть в Париже уже к октябрю 2026 года!“» — заявил Макгрегор.
Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». 360.ru стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.