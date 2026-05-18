Стармер отказался уйти с поста премьера и пообещал участвовать в новых выборах

Катастрофическое падение рейтингов Лейбористской партии и поражение на муниципальных выборах не заставили премьер-министра Великобритании Кира Стармера объявить об отставке. Как сообщила газета The Guardian , в последнем заявлении глава правительства подчеркнул, что не только останется на посту, но и примет участие в следующих парламентских выборах.

Стармер отметил, что уже неоднократно говорил критикам, что не уйдет из состава правительства.

«Я осознаю, что после результатов местных выборов, а также выборов в Уэльсе и Шотландии первая задача состоит в том, чтобы изменить ситуацию и убедиться, что я работаю в правильном направлении», — сказал он.

После поражения Лейбористской партии на муниципальных выборах почти 100 депутатов парламента потребовали от Стармера оставить пост. Их поддержал министр здравоохранения Великобритании Уэс Стритинг, объявивший о своем уходе из-за несогласия работать под руководством действующего премьера.

Газета Daily Mail в минувшее воскресенье, 17 мая, сообщила со ссылкой на источники в правительстве, что Стармер начал подготовку к отставке, но намерен уйти с достоинством. Собеседники журналистов заявили, что премьер-министр понимает собственные провалы, но не хочет, чтобы они сопровождали его в следующей предвыборной кампании.