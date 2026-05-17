Daily Mail: Стармер готов подать в отставку, но на своих условиях

Британский премьер-министр Кир Стармер сообщил близким о готовности подать в отставку. Об этом рассказал источник газеты Daily Mail .

«Он понимает, что нынешний хаос неустойчив. Он просто хочет сделать это достойно и так, как сочтет нужным. Он составит график», — заявил он.

Однако высокопоставленные соратники Стармера убеждают его дождаться первых результатов опросов и подсчета голосов на довыборах в Палату общин британского парламента в округе Мейкерфилд в графстве Большой Манчестер.

Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев ранее иронично высказался о политическом будущем Стармера. Он считает, что единственным достижением премьера стало сплочение самых разных слоев населения Земли.