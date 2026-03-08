Стармер и Трамп обсудили использование США британских баз в оборонительных целях

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер обсудил с президентом США Дональдом Трампом использование британских военных баз в оборонительных целях. Об этом сообщили в канцелярии главы британского правительства.

В ходе разговора лидеры обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и военное взаимодействие Лондона и Вашингтона, в том числе использование баз Королевских ВВС Великобритании для поддержки партнеров в регионе.

Стармер также выразил соболезнования Трампу и американскому народу в связи с гибелью шести американских военнослужащих.

Ранее премьер сообщил, что Великобритания согласилась на просьбу США использовать британские базы для ударов по складам ракет в Иране. При этом, по его словам, Вашингтон не запрашивал такой доступ до начала операции — официальный запрос поступил только в субботу, 28 февраля.

Лондон также готовится к возможному развертыванию авианосца HMS Prince of Wales на Ближнем Востоке.