Невролог Исаев рассказал, что у оптимистов больше шансов дожить до 100 лет

Невролог, психиатр и сомнолог Руслан Исаев из Российского геронтологического научно-клинического центра (РГНКЦ) Пироговского Университета поделился с «Газетой.Ru» информацией о том, как увеличить свои шансы на долголетие и дожить до возраста 90–100 лет.

По его словам, оптимисты имеют на 11–15% больше шансов достичь этого возраста.

«Люди с высоким уровнем счастья менее подвержены развитию хронических заболеваний, таких как сердечно-сосудистые заболевания и диабет», — цитирует врача сайт kp.ru.

Он подчеркнул, что счастливые люди обладают более крепкой иммунной системой, которая помогает им бороться с болезнями и инфекциями.

Исаев добавил, что даже пятиминутный искренний смех задействует все мышцы лица, способствуя увеличению продолжительности жизни. Улыбка также приносит пользу, помогая снять стресс и регулировать работу нервной системы.

Эксперт предлагает несколько способов поднять настроение: перечитывайте книги, которые когда-то приносили удовольствие, пересматривайте любимые фильмы, в том числе старые комедии. Завтрак или обед можно превратить в маленькое развлечение.