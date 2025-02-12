Старейшая оружейная компания Франции обанкротилась из-за срыва контракта с ВСУ

Французская оружейная компания Verney-Carron, основанная еще в 1820 году, объявила о своем банкротстве. Причиной стал контракт с Украиной. Об этом сообщил телеканал BFMTV .

Компания специализируется на охотничьих ружьях. Это последний французский производитель стрелкового оружия, отметил канал.

Бизнес компании пошел на спад еще несколько лет назад, но в 2023 году она заключила контракт с Украиной на 36 миллионов евро (около 3,6 миллиарда рублей), надеясь решить свои финансовые трудности.

На тот момент предприятие понесло убытки, которые составили 4,54 миллиона евро (более 450 миллионов рублей) при выручке 5,45 миллиона евро (более 540 миллионов рублей).

Сделка с Киевом оказалась разочарованием для французов, так как она не состоялась. Компания планировала продать ВСУ 10 тысяч карабинов, две тысячи высокоточных винтовок и 400 гранатометов, но украинские власти не подтвердили контракт.

Ранее в госкорпорации «Ростех» назвали морально устаревшими самолетами французские истребители Mirage 2000.