Starbucks выплатит курьеру 50 млн долларов из-за горячего чая

Суд обязал кофейную сеть Starbucks выплатить 50 миллионов долларов доставщику, получившему ожоги из-за пролитого напитка. Об этом сообщил CNN.

Ситуация произошла в 2020 году в Лос-Анджелесе. Мужчина купил напиток в автокафе и пролил его себе на колени. Оказалось, что чай не был полностью задвинут в контейнер.

Курьер получил сильные ожоги и перенес несколько операций по пересадке кожи. По словам американца, он до сих пор испытывает физическую боль и психологическую травму. Кроме того, мужчина страдает от деформации тканей.

Руководство Starbucks выразило сочувствие пострадавшему, но планирует обжаловать приговор. В компании считают, что «присужденная компенсация была завышена».

В конце 2024 года работники Starbucks Corp. устроили масштабную пятидневную забастовку. В ней участвовали около 10 тысяч человек, которые требовали увеличения зарплат.