Сотни кофеен Starbucks устроили забастовку

Работники Starbucks Corp. проводят пятидневную забастовку. С каждым днем участие в акции будет принимать все большее количество кофеен, объявил в соцсети X профсоюз Starbucks Workers United.

Сотрудники Starbucks Corp. начали бастовать 20 декабря. Как сообщал CNN, в пятницу протесты стартовали в Чикаго, Лос-Анджелесе и Сиэтле. В субботу к акции присоединились работники кофеен в Колорадо, Огайо и Пенсильвании, а в воскресенье — в Миссури, Нью-Джерси, а также Нью-Йорке.

Профсоюз, который объединяет более десяти тысяч человек и свыше 500 кофеен, хочет добиться увеличения зарплат и заключения трудового соглашения с сотрудниками. По его данным, компания не согласилась незамедлительно повысить минимальную почасовую оплату на 64%, а лишь готова увеличить ее в будущем на 1,5%.

В Starbucks, однако, заявили о готовности вернуться к переговорам и заключить сделку, утверждая, что обсуждения прервали именно представители профсоюза.

Ранее директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович сообщил, что в России подорожает качественный шоколад из-за проблем у стран-производителей какао-бобов, в частности, из-за частых забастовок.