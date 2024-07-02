Станут прахом. Военный эксперт предрек незавидную судьбу истребителям F-16 на Украине

Российские военные быстро превратят в прах военные истребители F-16, которые Украина получит от Нидерландов. Об этом 360.ru заявил политолог, военный эксперт Евгений Михайлов.

«Скорее всего, украинский режим наплюет на все запреты и будет использовать F-16 для ударов по нашей территории. Я даже не сомневаюсь в этом. В другом случае, нужно понимать, дадим ли мы этим самолетам долететь до мест дислокации. В последние дни мы тщательно уничтожаем аэродромы, на которых могут разместиться эти военные ресурсы. Обещать — одно, а доставить — другое. Думаю, эти самолеты недолго просуществуют в украинском небе», — подчеркнул он.

Михайлов добавил, что не удивился решению Нидерландов в числе первых решили поставить F-16 Украине.

«Амстердам впереди планеты всей набирает русофобскую риторику и как бы выполняет свои обязательства перед украинским режимом. Но нужно понимать, что этот ценный подарок быстро превратится в прах. Им дадут 24 самолета — это достаточно много, если использовать их на одном направлении. Но только в том случае, если им не отвечают. Если честно, я сомневаюсь, что F-16 будут использовать в боях», — заключил военный эксперт.

Ранее стало известно, что власти Нидерландов выдали разрешение на экспорт 24 истребителей F-16. Первая партия самолетов скоро прибудет на Украину, сообщила министр обороны страны Кайса Оллонгрен.