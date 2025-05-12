Станиславский бы не поверил. Что скрывается за жестами Зеленского и Макрона

Психиатр Шуров: Макрон в общении с Зеленским пытался показать себя главным

Несмотря на объятия при встречах, президент Франции Эммануэль Макрон и его украинский коллега Владимир Зеленский не дружат и не поддерживают друг друга. Об этом aif.ru рассказал врач-психиатр Василий Шуров.

Он прокомментировал видео с прощанием двух лидеров в Киеве. На кадрах видно, что французский лидер похлопал Зеленского по спине и по голове, а затем поцеловал его в щеку. Также Макрон показал правой рукой на свое сердце, в ответ на что украинский президент приложил к груди левую руку.

По мнению Шурова, Макрон жестами пытался показать, что он главный, хотя и не может оказать Украине реальную поддержку.

Психиатр добавил, что обоим лидерам нравится позировать перед камерой и демонстрировать свои актерские способности.

«Но играют очень убедительно, хотя Станиславский бы сказал: „Я не верю в эту демонстрацию бурной любви“», — подчеркнул специалист.

Ранее в Сети появилось видео, на котором Макрон в поезде быстро убрал со стола предмет, напоминающий белый пакетик. Газета Liberation сообщила, что это был носовой платок. Некоторые пользователи сети решили, что французский лидер спрятал от камер сверток с наркотиками.