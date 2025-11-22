Западные спецслужбы могут эвакуировать президента Украины Владимира Зеленского в Израиль. На случай побега он запасся наличными, сообщил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор на YouTube-канале .

По его оценкам, положение Зеленского шаткое. Он оказался между двух огней: возмущенной коррупцией общественностью и контролирующими президента бандеровцами. Макгрегор допустил, что в случае острой необходимости союзники могут организовать президенту побег с Украины.

«Можно ли ему предоставить какой-то выход? Кто-то из ЦРУ или Ми-6, или оба могут сказать ему: „Игра окончена, тебе нужно уйти“. <…> И они вывезут его на самолете, куда отправились его два проворовавшихся друга, — в Израиль, откуда его не экстрадируют», — сказал он.

Источники Макгрегора сообщили, что Зеленский хранит крупную сумму наличными. В его распоряжении, по меньшей мере, миллиард долларов.

Из-за коррупционного скандала Зеленский не сможет избраться на второй срок. Первая леди Украины Елена Зеленская уговаривает мужа оставить политическую карьеру.