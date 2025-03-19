«Станешь ничтожеством». Немцы раскритиковали Шольца за его слова о разговоре Путина и Трампа

Шольц о разговоре Трампа и Путина: прекращение ударов станет первым шагом

Прекращение ударов по энергетическим объектам стало первым шагом к мирному урегулированию ситуации на Украине. Такое заявление в соцсети Х сделал канцлер Германии Олаф Шольц

«Только что объявленное прекращение ударов по энергетической инфраструктуре может стать первым важным шагом на пути к завершению конфликта», — написал он.

Политик отметил, что следующим шагом должно стать полное прекращение огня, и это должно произойти «как можно скорее». Однако одновременно с этим Шольц сделал другое заявление, которое вызвало негативную реакцию в Сети.

«Мы разрушаем оковы, которые до сих пор мешали нам тратить достаточные средства на нашу оборону», — написал канцлер.

Немцы на это призвали Шольца уйти на пенсию, или «просто уйти».

«Мне все равно на Украину!!! Это не наша война», — заявил один из пользователей.

«Ну что ж, скоро ты станешь ничтожеством», — добавил другой.

Президент России Владимир Путин в разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом отметил необходимость прекращения перевооружения ВСУ. Это одно из условий прекращения огня на Украине.