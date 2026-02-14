Раскол на Западе приведет к тому, что Россия станет более привлекательным партнером для остального мира. Таким мнением поделился в эфире своего YouTube-канала подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.

США и Евросоюз пока не осознали, как им выстраивать взаимоотношения. При том, что их представители постоянно говорили о необходимости обеспечить некую безопасность и сотрудничество.

Что касается России и ее партнеров, то здесь сложилась иная ситуация: есть и планы на будущее, и разработанная долгосрочная стратегия развития. Если на Западе воцарится хаос, то это сделает Россию, Китай и другие страны БРИКС более привлекательными для сотрудничества.

«А мы станем злейшими врагами сами для себя. <…> К сожалению, я не вижу причин думать, что ситуация в ближайшее время изменится», — подытожил Дэвис.

Ранее председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфгант Ишингер обвинил лидеров ЕС, что они самоустранились от урегулирования украинского конфликта.