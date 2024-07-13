Стало известно, зачем Зеленский поедет в Британию после саммита НАТО

Guardian: Зеленский должен посетить Британию после саммита НАТО

Фото: РИА «Новости»

Украинский лидер Владимир Зеленский после саммита НАТО в Вашингтоне может посетить Британию, там на следующей неделе проведут встречу Европейского политического сообщества. Об этом сообщила газета Guardian со ссылкой на информированный источник.

«Зеленский, как ожидается, отправится в Великобританию на следующей неделе, чтобы выступить перед европейскими лидерами», — написали в публикации газеты.

Источник отметил, что на встрече обсудят украинский конфликт, безопасность Европы и демократию. Британский премьер-министр Кир Стармер намерен воспользоваться этим мероприятием для укрепления отношений с государствами ЕС.

Ранее бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор обвинил Зеленского в проведении фашистской политики на Украине. Такую характеристику украинскому президенту он дал, основываясь на действиях местных спецслужб.

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