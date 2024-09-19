Европарламент придумал новый способ финансирования Украины
ЕП призовет страны Евросоюза начать добровольный сбор денег на оружие для ВСУ
Европарламент призовет страны Евросоюза организовать добровольный общественный сбор средств для покупки оружия для ВСУ. Такое положение добавят в резолюции по Украине, сообщило РИА «Новости».
«Европарламент приветствует общественные усилия и инициативы по гражданскому краудфандингу в государствах-членах для обеспечения бесперебойных поставок оружия для Украины», — указали в документе.
Также в резолюции отметили, что ЕП поощрит подобные инициативы по всему Евросоюзу для укрепления солидарности и участия общества «в этом важнейшем деле». Депутаты Европарламента выразили глубокое сожаление о сокращении финансового объема двусторонней военной помощи Украине, «несмотря на решительные заявления в начале года».
Голосование по резолюции пройдет на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге. Внешнеполитический документ носит рекомендательный характер.
Евросоюз направил на закупку оружия для Украины 1,4 миллиарда евро. Сумму собрали из прибыли от российских активов.