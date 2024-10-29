Стало известно возможное местоположение пропавшего блогера Васи Щупальце

Пропавший тревел-блогер Вася Щупальце (настоящее имя — Игорь Бабко) может находиться в горах Индии. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

Перед исчезновением мужчина предупреждал друзей, что будет без связи до 3 ноября. Пока никто не взял на себя ответственность за похищение блогера, а фото Щупальце с талибами* может быть старым.

«В посольстве РФ в Пакистане заявили, что еще проверяют на достоверность сообщения о похищении гражданина РФ», — написали авторы поста.

Об исчезновении тревел-блогера стало известно 28 октября. По данным Telegram-канала Mash, мужчину похитили члены группировки «Хафиз Гюль Бахадур», близкой к «Талибану»*. За россиянина потребовали выкуп.

*Запрещенная в России террористическая организация.