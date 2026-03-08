Стало известно, во сколько США обошлась первая неделя войны с Ираном

Первая неделя военной операции против Ирана обошлась США в шесть миллиардов долларов. Об этом сообщила газета The New York Times .

Представители Республиканской партии предполагают, что администрация президента Трампа обратится за дополнительным финансированием для войны.

Власти Ирана уверены, что их режим выдержит серию ударов, а США и Израиль потеряют интерес к продолжению боевых действий, пишет NYT. Иранские чиновники рассказали, что страна выбрала стратегию, направленную на то, чтобы сделать войну для противника очень дорогой. Эта стратегия получила кодовое название «Безумец».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американская армия уничтожила ключевую военную инфраструктуру Ирана, в том числе флот и авиацию. По его словам, Штаты ликвидировали руководство Исламской Республики и «побеждают на уровнях, которых раньше не видели».