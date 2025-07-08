Стало известно, во сколько обходится отпуск для россиян

«Зарплата.ру»: 38% россиян тратят во время отпуска от 50 до 100 тысяч рублей

Почти 40% россиян тратят во время отпуска от 50 до 100 тысяч рублей на человека, а каждый четвертый — меньше 50 тысяч. Такие данные показали расчеты сервиса «Зарплата.ру», проведенные для РИА «Новости» .

«Если учитывать все планируемые расходы на одного человека, то в этом году на летний отпуск респонденты тратят менее 50 000 рублей — 25%, от 50 до 100 тысяч рублей — 38%, от 100 до 200 тысяч рублей — 21%», — показало исследование.

При этом выяснили, что от 200 до 300 тысяч рублей в отпуске тратят 11% россиян, от 300 до 500 тысяч — 3%. Также по 1% респондентов тратят от 500 тысяч до миллиона и больше миллиона рублей на отдыхе.

Основные расходы уходят на питание в кафе и ресторанах, аренду жилья, экскурсии и шоппинг. На спа-процедуры, уход за собой и аренду транспорта деньги тратят реже.

Еще выяснили, что 24% россиян начинают копить на отпуск за 1-3 месяца до поездки, 25% — за 3-6 месяцев, 12% — за 6-9 месяцев. Каждый пятый (20%) откладывает деньги сразу после возвращения из предыдущего отпуска, а 19% не нуждаются в накоплениях.

Ранее исследования финансового маркетплейса «Выберу.ру» показали, что 18% россиян ощущают тревогу из-за денег во время отпуска. Для большинства самым неприятным фактором стали траты на жилье.