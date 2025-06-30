Опрос «Выберу.ру»: 18% россиян испытывают тревогу из-за денег во время отпуска

Каждый пятый россиянин (18%) ощущает тревогу из-за денег во время отпуска. Об этом говорят результаты исследования финансового маркетплейса «Выберу.ру», с которыми ознакомился сайт «Газета.Ru» .

Выяснилось, что для 34% респондентов самым неприятным фактором являются расходы на жилье, для 32% — траты на питание, а для 24% — колебания курсов валют и банковские комиссии. Из-за опасений по поводу обмена валюты 17% опрошенных отказались от путешествий за рубеж.

Больше всего переживают из-за денег, потраченных на путешествие, представители образовательной сферы в возрасте от 35 до 45 лет. В то же время представители финансовой сферы в возрасте от 25 до 35 лет легче расстаются с деньгами во время поездок.

Более 60% россиян испытывают стресс из-за денег перед путешествием, 26% признались, что избегают поездок за границу, чтобы не волноваться из-за финансов. Только 9% опрошенных не испытывают тревоги перед отпуском, в то время как в прошлом году таких было 16%. Среди источников стресса — бронирование и оплата билетов, а также риск отмены поездки при невозвратных билетах.

Согласно опросу, большинство россиян (34%) начинают откладывать деньги на отпуск за полгода или год вперед. Всего в исследовании приняли участие более трех тысяч жителей России.