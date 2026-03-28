Стало известно, в каком штате США чаще всего задерживают украинцев

Больше всего выходцев с Украины в США задерживают в Вашингтоне

Чаще всего граждан Украины в США задерживают в штате Вашингтон. Об этом сообщило РИА «Новости» , ознакомившись с данными американского правительства.

Больше всего задержаний — 114 случаев — пришлось на Сиэтл, штат Вашингтон. Там находится одна из крупнейших украинских диаспор в стране: на начало 2026 года она превысила 110 тысяч человек. С 2022 года в штат прибыли больше 20 тысяч выходцев с Украины.

Всплеск задержаний пришелся на 2022 финансовый год — тогда поймали 188 человек. Для сравнения: в 2021-м таких случаев было 20, в 2023-м — 77. Всего с октября 2020 по декабрь 2024 года выдворили 166 украинцев, чаще всего из штатов Вашингтон и Нью-Джерси.

