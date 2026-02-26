Носите наушники от взрывов: британские власти отправили на родину украинских беженцев

Украинцам отказали в убежище в Британии и рекомендовали наушники от взрывов

Великобритания отказала в продлении убежища украинской семье, чья дочь страдает от панических атак, посоветовав ей использовать шумоподавляющие наушники. Об этом сообщил телеканал Sky News .

По информации канала, семье заявили, что на Украине остаются безопасные районы, например Черновцы, куда семья может вернуться. В МВД Британии сослались на рекомендации января 2025 года, согласно которым гуманитарная ситуация в стране не настолько тяжелая, чтобы считать ее угрозой.

Ведомство предложило «рассмотреть возможность использования наушников с шумоподавлением и звукоизоляции помещений», чтобы помочь дочери справляться с симптомами.

Украинцы в ответ указали на заявление УВКБ ООН о том, что после удара по Тернополю ни одна часть страны не может считаться безопасной.

«Но они не слушали. Когда мне сказали, что я могу просто вернуться на запад Украины, потому что это не зона конфликта, я никогда прежде не чувствовала себя такой ничтожной», — сказала мать девочки.

Ранее Дания заявила об усложнении процедуры получения ВНЖ украинским беженцам.