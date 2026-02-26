Носите наушники от взрывов: британские власти отправили на родину украинских беженцев
Украинцам отказали в убежище в Британии и рекомендовали наушники от взрывов
Великобритания отказала в продлении убежища украинской семье, чья дочь страдает от панических атак, посоветовав ей использовать шумоподавляющие наушники. Об этом сообщил телеканал Sky News.
По информации канала, семье заявили, что на Украине остаются безопасные районы, например Черновцы, куда семья может вернуться. В МВД Британии сослались на рекомендации января 2025 года, согласно которым гуманитарная ситуация в стране не настолько тяжелая, чтобы считать ее угрозой.
Ведомство предложило «рассмотреть возможность использования наушников с шумоподавлением и звукоизоляции помещений», чтобы помочь дочери справляться с симптомами.
Украинцы в ответ указали на заявление УВКБ ООН о том, что после удара по Тернополю ни одна часть страны не может считаться безопасной.
«Но они не слушали. Когда мне сказали, что я могу просто вернуться на запад Украины, потому что это не зона конфликта, я никогда прежде не чувствовала себя такой ничтожной», — сказала мать девочки.
Ранее Дания заявила об усложнении процедуры получения ВНЖ украинским беженцам.