Путин раскрыл секрет отдыха при большом количестве командировок

Встречи и общение с молодыми людьми президент России Владимир Путин рассматривает для себя в качестве отдыха. Об этом глава государства рассказал на встрече с выпускниками высших военных учебных заведений. Отрывок из беседы в Telegram-канале опубликовал корреспондент ВГТРК Павел Зарубин.

Выпускники поинтересовались у президента, как он выдерживает график с постоянными командировками и когда находит время для отдыха. Только на этой неделе Путин посетил Якутию, КНДР и Вьетнам.

«Вот я сегодня встречаюсь с такими ребятами, девушками. Увидеться, поговорить — это и есть отдых», — признался Путин.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о планах президента на летний отдых, заявил, что этот вопрос пока не решен. В последний раз официальный отпуск глава государства брал в 2021 году, когда в сопровождении занимавшего тогда пост министра обороны Сергея Шойгу дважды ездил в тайгу.