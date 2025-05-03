США, Канада и Швейцария ввели наибольшее количество санкций против России

Castellum: с 2014 года против России ввели почти 29 тысяч санкций

С 2014 года против России ввели почти 29 тысяч санкций. Лидерами по числу ограничений стали США, Канада и Швейцария, подсчитало РИА «Новости» , используя данные независимого аналитического портала Castellum и открытые источники.

На конец апреля 2025 года другие государства приняли около 28 937 ограничительных мер в отношении России, которые не связаны с торговлей. Из них 92% были введены после 24 февраля 2022 года.

США ввели больше всего ограничений — 25,5% от общего числа, или 7 384 меры. Канада заняла второе место с 12,6% (3 639 мер), а Швейцария — третье с 11,3% (3 266 мер).

Следом идет Норвегия, введшая 2 678 ограничений (9,3%), ЕС, который готовит уже 17-й пакет санкций против России, и Исландия, дублирующая европейские санкции, — по 2 482 ограничения (8,6%). Великобритания добавила 2 078 санкций (7,2%).

Новая Зеландия замыкает десятку с 1 860 санкциями (6,4%), за ней следуют Австралия с 1 598 ограничениями (5,5%) и Япония с 1 441 санкцией (5%).

Ранее США захотели новыми санкциями надавить на Россию. Власти США утвердили новые экономические ограничения, в том числе в банковской и энергетической сферах. Пока неизвестно, одобрит ли этот санкционный пакет американский лидер Дональд Трамп.