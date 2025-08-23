Стало известно, сколько россиян остается в секторе Газа

МИД: в секторе Газа остаются 67 россиян и их родственников

В секторе Газа на сегодняшний день остаются 67 россиян и их ближайших родственников. Об этом РИА «Новости» сообщили в МИД России.

«По данным представительства России при Палестинской национальной администрации, на сегодняшний день в секторе Газа остаются 67 граждан России и их ближайших родственников», — уточнил собеседник агентства.

Дипломаты находятся с россиянами на прямой связи, подчеркнули в министерстве. Там напомнили, что в конце 2023 года провели массовую эвакуацию из сектора Газа россиян и их родственников из числа палестинцев.

Во время основного этапа самолеты МЧС вывезли практически всех соотечественников и членов их семей, изъявивших желание покинуть Газу.

ООН ранее объявила в секторе Газа состояние катастрофического голода. Израиль назвал доклад организации «сфабрикованным».