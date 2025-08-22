ООН объявила о катастрофическом голоде в Газе. МИД Израиля все отвергает

В секторе Газа впервые объявили состояние катастрофического голода — об этом говорится в совместном докладе агентств и гуманитарной организации системы ООН. Однако Израиль все отрицает. Заявление организации якобы сфабриковали, сообщила пресс-служба МИД страны .

«Более полумиллиона человек в секторе Газа оказались в ловушке голода, характеризующегося повсеместным недоеданием, нищетой и смертями, которые можно было бы предотвратить», — следует из доклада ООН.

По ее данным, к концу сентября более 640 тысяч человек в палестинском анклаве столкнутся с катастрофическим уровнем нехватки продовольствия.

«В Газе нет голода. IPC (поддерживаемый ООН механизм по мониторингу за продовольственной безопасностью — прим. ред.) только что опубликовал специально сфабрикованный доклад, подогнанный под фальшивую кампанию ХАМАС», — заявили в МИД Израиля.

Ранее Израиль пригрозил Газе полным уничтожением и заявил, что «врата ада скоро откроются».