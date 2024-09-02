Стало известно, сколько продлится расследование дела Дурова

Производство по делу в отношении основателя Telegram Павла Дурова может растянуться на несколько месяцев, сообщили РИА «Новости» в парижской прокуратуре. Там добавили, что все зависит от следственных судей, которые «сочтут, что завершили расследование».

Французские правоохранители объяснили, что, когда судьи удостоверятся в том, что расследование завершили, дело Павла Дурова прекратят.

«Прокуратура примет постановление либо о прекращении дела, либо о передаче дела в уголовный суд с переквалификацией преступлений, если сочтет это необходимым», — отметили в пресс-службе надзорного ведомства.

После этого вновь подключат судей. Они вынесут постановление и прекратят дело либо инициируют дальнейшие слушания в рамках открытого производства.

Павла Дурова задержали вечером 24 августа в Париже, куда он прибыл на самолете. Спустя несколько суток предпринимателя отпустили под залог в размере пяти миллионов евро. Он выплатит его частями.