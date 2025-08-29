Стало известно, сколько Лукашенко ест картошки

Белорусский лидер Александр Лукашенко признался, что не ест много картошки. Видеофрагмент совещания по вопросам развития картофелеводства опубликовал Telegram-канал «Пул Первого» .

«Я вам говорил, что мало картошки употребляю. Но тем не менее академики мне иногда подкидывают новые сорта, я смотрю, как они произрастают. Это имеется в виду картофель отечественной селекции», — признался Лукашенко.

Президент также напомнил, что во времена Советского Союза республика занимала третье место по выращиванию картофеля. Первые два достались России и Украине, но там и посевные площади были намного больше.

Лукашенко добавил, что не зря белорусов в советские времена в шутку позвали «бульбашами». В стране картофель возведен в ранг национального продукта.

Ранее Лукашенко поручил сменить поставщиков в ресторанах быстрого питания Mak.by, чтобы там не осталось ни одного куска импортного картофеля уже с 1 октября.