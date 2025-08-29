Стало известно, сколько Лукашенко ест картошки
Лукашенко на совещании признался, что ест мало картошки
Белорусский лидер Александр Лукашенко признался, что не ест много картошки. Видеофрагмент совещания по вопросам развития картофелеводства опубликовал Telegram-канал «Пул Первого».
«Я вам говорил, что мало картошки употребляю. Но тем не менее академики мне иногда подкидывают новые сорта, я смотрю, как они произрастают. Это имеется в виду картофель отечественной селекции», — признался Лукашенко.
Президент также напомнил, что во времена Советского Союза республика занимала третье место по выращиванию картофеля. Первые два достались России и Украине, но там и посевные площади были намного больше.
Лукашенко добавил, что не зря белорусов в советские времена в шутку позвали «бульбашами». В стране картофель возведен в ранг национального продукта.
Ранее Лукашенко поручил сменить поставщиков в ресторанах быстрого питания Mak.by, чтобы там не осталось ни одного куска импортного картофеля уже с 1 октября.